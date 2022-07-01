越南籍武姓男子昨（30）下午騎重機在彰化139線道飆速時，在轉彎處失控撞路樹，車身卡在路樹與護欄間，武男則甩飛至路面，傷重身亡。（翻攝自臉書）

1名27歲越南籍武姓男子昨（30）下午騎重機在彰化139線道飆速時，在轉彎處失控撞路樹，車身卡在路樹與護欄間，武男甩飛至路面、傷重身亡，據悉武男在重機界小有名氣，個人臉書上全是壓車帥照，相貌英挺的他已累積不少粉絲，如今逝世讓車友相當難過。

臉書「重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心」有網友分享1段影片，只見一群車友聚集在路邊一處，疑似是武姓男子倒臥地上，而一旁就是武男騎乘的重機，卡在圍欄與路樹中間，車身幾乎變形；武男自撞後因嚴重氣血胸，到醫院前已陷入昏迷，經急救仍不治身亡。

越南籍武姓男子昨（30）下午騎重機在彰化139線道飆速時，在轉彎處失控撞路樹，車身卡在路樹與護欄間，武男則甩飛至路面，傷重身亡。（翻攝自臉書）

據悉武男平時在重機界小有名氣，個人臉書上全是壓車帥照，相貌英挺的他累積不少粉絲，如今逝世讓車友相當難過。（翻攝自臉書）

整起事件發生在昨日（30），27歲越南籍武姓男子下午4時許行經彰化縣芬園139線7.5公里處時疑車速過快，失控撞上路樹後傷重死亡；警方在現場沒有發現明顯剎車痕，初步排除與其他車輛碰撞可能，詳細原因待調查；而武男的個人臉書經常可見壓車炫技的追焦帥照，且武男外型高挑帥氣，英俊臉蛋吸引不少粉絲。

據悉武男平時住在雲林，平常休假都會騎Yamaha R3到全台各地，不少車友都認識他；而事故現場影片在網路上瘋傳，網友紛紛表示「139的樹特別親人」、「又一個撞樹的？路邊的樹到底招惹誰了」、「騎慢點，人生只有一次啊，健康也只有一次」、「到底是怎麼摔的，角度如此特別」、「又一個擊殺樹」。