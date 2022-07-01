財政部南區國稅局1日指出，依據《貨物稅條例》第12條之5規定，報廢或出口登記滿1年且出廠滿10年以上的中古汽車，於報廢或出口前、後6個月內購買新汽車並完成新領牌照登記，其新、舊汽車車主須為同一人、配偶或二親等以內親屬，才能申請減徵退還新車貨物稅。

南區國稅局又依《民法》第1077條規定指出，養子女與本生父母及其親屬間之權利義務，於收養關係存續中停止之。

南區國稅局指出，日前轄局內張太太有一子李君，自幼過繼給他人收養，但與原生家庭仍時有往來，李君最近購買1輛新汽車，因其生母張太太剛在上個月報廢名下中古汽車，李君乃向國稅局申請汽車汰舊換新減徵退還新車貨物稅5萬元。

結果，南區國稅局查證後發現，李君已被收養，其與生母張太太之間，雖然天然血親關係仍存在，但與養父母之收養關係未終止以前，其與本生父母之相互權利義務關係不能回復，無法適用本項退稅優惠。

南區國稅局補充說明，《民法》第1077條也明定，養子女與養父母及其親屬間之關係，除法律另有規定外，與婚生子女同；因此，中古汽車汰舊換新，新、舊汽車車主如為養子女與養父母，或養子女與養父母之血親，而具二親等以內親屬關係，可適用減徵退還新車貨物稅規定。

至於汰舊換新之車輛如為中古機車，因2021年1月8日起已取消新、舊機車車主須為同一人、配偶或二親等以內親屬的限制，新、舊機車車主如為養子女與本生父母，雖然法律上已不具二親等以內親屬關係，仍可申請減徵退還新機車貨物稅。