暑假開始了，央行為充實券幣數位博物館內容，增加趣味性、知識性與教育性，每年7月於該網站「虛擬展覽館」推出線上主題特展，2022年主題為「豐饒的大地」，展出世界鈔券上的經濟作物、特色植物、地下礦藏等。

央行發行局局長鄧延達表示，這次選擇以「豐饒的大地」為主題，挑選各國鈔券上的自然資源圖像，區分為「經濟作物」、「特色植物」及「地下礦藏」等三單元，作個別專題介紹。首先是經濟作物，包括遠近馳名的斯里蘭卡錫蘭茶、古巴蘭姆酒原料之一的甘蔗，以及賴比瑞亞的橡膠等。

其次是特色植物，包括樹液可供飲用的馬達加斯加國樹旅人蕉、樹幹粗壯的中非猴麵包樹，以及汶萊國花康定杜鵑等。其三是地下礦藏，包括科威特政府主要收入來源的石油、幾內亞的鋁土礦，以及南非豐富的金礦與鑽石等。

這次共展出55件鈔券，鄧延達說明，其中部分鈔券已不再流通，極為罕見，彌足珍貴，民眾可隨時於央行網站線上，觀賞世界各國鈔券的設計風格與特色，並經由主題介紹，興起珍愛並保護自然資源的意識。

鄧延達指出，未來央行除繼續增補充實博物館網站內容，且不定期推出各類主題特展，讓社會大眾觀賞到更豐富的展覽內容。