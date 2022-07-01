根據《newtalk》30日報導，美國面臨最嚴重兵源短缺 ，50年來第一次碰到這個狀況，陸軍只徵到40％，前民進黨立委郭正亮表示，這是很嚴重的問題，事實上有幾個方面：

第一個是美國社會出了問題，因為兵源需要具備一定技術能力，必須讀得懂書之類的。但美國現在發現，就17到24歲，3180萬這群人，只有440萬是合格的。如果再扣掉有犯罪案底、吸毒、藥物濫用、肥胖等因素，只剩下47萬人，代表這個社會出了問題，

第二是當兵之後，軍中有很多問題，譬如美國過去20年自殺死亡的人比戰死的人多出4倍。過去5年，現役美軍自殺率增加41％，顯示軍中管理有問題，很多人覺得有精神創傷。76％的人認為軍人的精神創傷並未被關照，只有16％的人認為得到關照，也就是去當兵心理健康會受到傷害。

郭正亮補充，美國軍人的社會地位很高，但年輕人不一定這樣看問題，這可能跟網路世代也有關係。

《新聞大白話》主持人翟翾今（1）日問道，會不會是因為美國國力不如前？所以電影捍衛戰士上映後，還特別在電影院門口募兵？

郭正亮認為，這是價值的問題，還有就是每天宅在家裡上網，生活習慣改變，也產生很多用網路就可以賺錢的職業。

國際政治專家賴岳謙也補充，美國過去吸引民眾當兵的方法，一是讀大學容易很多，也會有就讀大學的基金， 第二是當5年兵可以終身獲得醫療保障。但推出歐巴馬健保後，這項吸引力就小很多。

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