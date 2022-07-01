花蓮新城警分局新城派出所副所長陳瑞欽，昨晚下勤務後，到派出所附近國中運動場跑步，結束返回備勤室休息，疑因心肌梗塞，傍晚5時48分時同仁發現他斜躺在椅子上，面容慘白、陷入昏迷，緊急CPR，送花蓮慈濟醫院，裝上葉克膜搶救。直到今下午4點50分搶救無效，送回瑞穗鄉老家後拔管，同事不捨，難過說，陳瑞欽有跑步習慣，生活作息正常，對於突然離世相當難過。

對於陳瑞欽（53歲）副所長後事相關事宜，新城警分局傍晚表示，將會主動協助家屬辦理撫卹，為家屬爭取最大的權益，每天也會派2名同仁至瑞穗老家靈堂協助家屬辦理治喪，直至出殯日。

陳瑞欽警員班133期，於1989年初任警職至今33年，於2011年服務於新城分局，已第11年。分局說，陳瑞欽工作態度認真，任勞任怨，對待同仁也非常和善，耐心教導新進同仁，深受同仁愛戴，此次發生這件事，分局同仁都感到相當難過。

新城警分局北埔派出所今年2月間也發生副所長蔡大衛值勤前倒在宿舍送醫後不治，死因為心肌梗塞。如今又發生新城所副所長陳瑞欽驟然猝逝，分局已請同仁平日多留意身體狀況。