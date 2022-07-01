近日受到對流雲系影響，中南部地區不斷降下午後大雷雨，傳出不少災情。今(1日)高雄楠梓區、燕巢區、大社區傳出大停電事故，對此台電表示為雷雨導致，緊急派員搶修中，6點10分已全部復電。

高雄市今天下午4時34分因雷雨影響，雷擊造成台電楠梓變電ML25、ML39、ML44共3條饋線發生停電事故，影響高雄市楠梓區、燕巢區、大社區等共5718戶停電，台電已動員人力搶修復電中。

經搶修後，目前ML25共3153戶已於傍晚5點49分全部復電、ML39共698於5點53分全部復電 、ML44共1867戶尚有楠梓區旗楠路、鳳旗路等一帶1252戶未復電，台電人員正搶修復電中。

PTT上也有網友回報，表示聽到超大一聲雷響後，就完全沒電了，嘲諷「是不是今天的愛不夠發電」，底下鄉民也紛紛附和「又要找新的動物了」、「是不是誰又亂發誓」、「不只大社，燕巢這邊也停了」。