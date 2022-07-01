新冠疫情在國內持續擴散，台灣染疫人口已高達380萬人，近期單日確診人數也在3萬至5萬人之間來回震盪，不僅民眾人心惶惶，對長途公共運輸業者更是一大課題！鑑於此，國光客運與純萃生技攜手合作，使用「病毒盾 菌切錠」進行全車消毒與人員防護。

這項合作自今（1）日起，先從北北基桃350部車輛與各站點試行，未來將視需求再遍及全台車輛，普及更多民眾受惠。國光客運副董事長王應傑很重視這項合作，與純萃生技董事長張益壽、副總經理吳沛紋共同出席啟用儀式。

國光客運公司指出，目前大多數人均使用酒精消毒對抗新冠病毒，雖然具有抗菌效果，但酒精會刺激皮膚，造成手部乾裂，更需避開眼睛等敏感部位。若長期使用酒精進行全車消毒，恐損車體設施造成褪色及損壞。

該公司得知純萃生技研發的「病毒盾 菌切錠」使用國家認證安全配方和專利抗菌技術NCIP奈米複合離子光觸媒，擁有高效能的抑菌能力，安全無毒，且不會造成物體的褪色及損壞，因此斥資採用供全車及各站點消毒，落實防疫措施，確保駕駛和乘客的健康品質，也提供一份安心及防護。

純萃生技副總經理吳沛紋表示，國內防疫已從原先的防堵政策，轉變到目前與病毒共存的作法，防疫人人有責，尤其公共運輸業者更需要更全面的防備，國光客運公司採取嚴謹的防疫措施，善盡社會責任的企業精神令人感佩！