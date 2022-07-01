中央氣象局針對10縣市發布豪大雨特報。（圖／中央氣象局提供）

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（1日）高雄市有局部大雨或豪雨發生機率，彰化以南、南投、台東地區及花蓮山區有局部大雨發生機率，請注意雷擊及強陣風。

中央氣象局下午5點35分針對高雄市發布豪雨特報，另針對彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣市、台南市、屏東縣、花蓮縣和台東縣發布大雨特報。

中央氣象局表示，由於低壓帶影響，今天南部及東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，中部以北地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨的天氣型態，午後中南部地區亦有局部大雨發生機率，外出記得攜帶雨具。