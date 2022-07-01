烏克蘭黑海港市敖德薩（Odesa）今日(1)凌晨遭俄羅斯飛彈襲擊，剛好命中一棟民宅大樓以及度假中心，目前死亡人數上升至18人。砲擊畫面曝光後，可以看到女子對著鏡頭大吼救命，還有一些居民被埋在瓦礫堆下，消防人員仍持續進行搜救。

烏克蘭當局表示，約莫凌晨1點一枚導彈擊中了敖德薩（Odesa）德涅斯特河口灣的西岸城鎮，不偏不倚擊中9層樓高的民宅，劇烈聲響驚醒熟睡中的人們，熊熊火勢急竄天際，大部分的人根本來不及逃跑，釀成至少18人死亡，其中包括2名幼童，另累計31傷，還有許多人被埋在瓦礫堆下。

The revenge from #Russia for the anger at losing #SnakeIsland is an horrendous missile attack on residents in #Odesa/#Odessa region.



17 dead and 31 injured as rescuers work at the site.



Yet another war crime#RussiaIsATerroristState #StandWithUkraine pic.twitter.com/5P0v4RjoAq — Tim White (@TWMCLtd) July 1, 2022

Odessa: Russian missile strike hit an apartment building and a recreational center. There are dead and wounded. pic.twitter.com/KNnJXfBol3 — Ukraine War Report🇺🇦 (@UkrWarReport) July 1, 2022

另一枚擊中度假中心的飛彈導致3人喪命、1人受傷。

《每日郵報》報導指出，敖德薩襲擊事件是圖-22轟炸機（Tu-22）所發射，距離俄軍宣布全面撤離「蛇島」(Snake Island)後數小時發生的。

敖德薩軍事處發言人布拉楚克（Serhiy Bratchuk）表示，「從黑海飛來的俄軍飛機發動蓄意攻擊。」

社群平台還有襲擊當下，女子僅靠微弱光源，拿手機記錄整個驚魂過程。可以清楚看到導彈從頭上飛過，她對著鏡頭呼喊「有人可以來救我們嗎…我打了119…拜託…」

烏克蘭國防部稍早在推特證實，罹難者人數攀升至18人。「這是幾天前，克列緬丘格（Kremenchuk）一家購物商場發生空襲後，俄軍再次鎖定平民，並發射Kh-22（X-22）巡弋飛彈。是時候該承認俄羅斯是支持恐怖主義的國家了…」