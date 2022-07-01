台北富邦銀行1日宣布與友達光電進行全台首件永續供應鏈金融(Sustainable Supply Chain Finance, SSCF)合作案，結合台灣科技供應鏈與金融業率先建立跨界合作，北富銀將透過永續指標連結融資產品，推動友達的供應鏈夥伴一起達成減碳目標。

北富銀表示，此次與友達在永續供應鏈金融的合作案，將由友達遴選合適的供應商合作並協力制定永續指標，北富銀則為這些供應商量身設計相對應的金融商品，透過永續指標連結融資產品，若供應商達成指標便可享優惠利率，藉此激勵供應商推動更積極的永續作為，產金攜手齊力奔向淨零。

北富銀說，永續供應鏈金融近年在國際上獲得許多關注，根據市場研究機構Facts & Factors Marketing Research的評估，全球永續供應鏈金融市場將在2027年成長至2.9兆美元，已成為企業攜手供應鏈投入永續經營的重要商業模式。

北富銀除了是第一家承做第三方認證綠色貸款聯貸（Green Loan）、社會責任貸款聯貸（Social Loan）與永續指數連結貸款的台資銀行，2021年北富銀的離岸風電專案融資總授信金額位居台資銀行之冠。自2018年起，北富銀已承作超過4GW再生能源專案融資，每年約可產生107億度綠能以及減少540萬噸碳排量，相當於13,800座大安森林公園的吸碳量，持續發揮金融影響力守護環境生態。北富銀說，深信企業是實踐低碳轉型的重要關鍵，若企業能攜手供應鏈減碳，將有助於台灣及早達成2050淨零碳排目標。