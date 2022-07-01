戴資穎今天雖在馬來西亞公開賽女單8強淘汰「印度一姐」辛度（PUSARLA V. Sindhu），但開賽只打14分鐘就以13比21丟掉首局，花了番手腳才逆轉勝出。小戴賽後受訪時透露，首局對風向掌握不太好，才會失誤過多。

「我覺得第1局下去的時候，對整個風向掌握的不太好，還在抓怎麼去控制球，失誤過多。第2局稍微比較回穩。」小戴說。

小戴4強狹路相逢，又要對上大陸的陳雨菲，也是兩人從5月下旬的泰國公開賽以來，連續3站正面對決。談到再戰陳雨菲，小戴希望自己可以盡量減少失誤，「很難打都是輸在自己失誤太多，希望把每一分專注打好。」

對於陳雨菲等新世代的挑戰，戴資穎說，自己同期球員都到年紀比較大一點的時候，「我們還是很拚命的在打，年輕的上來就是給我們很大的衝擊，年紀到了打法上面會有一些不一樣，希望自己隨著年紀增長，可以加強更多的球路和打法。」至於她認為的當今女單世界前三，小戴則說大家特色都不一樣，「都很不好打。」