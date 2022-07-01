朱立倫先聽店家講述創店歷史。（崔正綱攝）

朱立倫先聽店家講述創店歷史。（崔正綱攝）

朱立倫見到桌上用綠豆糕做成的象棋，一時技癢，還專門多花時間跟員工一起下象棋，展現自己的棋藝。（崔正綱攝）

朱立倫趕往下個行程時，還不忘買店內知名的棋餅、鳳梨酥、狀元酥等糕餅，以行動支持店家。（崔正綱攝）

朱立倫下午到蓮池潭旁百年老店「中外餅舖」內庇護工場參觀，並跟餅舖內員工加油打氣。（崔正綱攝）

中國國民黨高雄市黨部今日上午舉辦柯志恩介紹會，黨主席朱立倫出席幫柯志恩站台，隨後下午3時30分到蓮池潭旁百年老店「中外餅舖」內庇護工場，除了聽店家介紹創店歷史外，還與做出享譽盛名的糕餅身心障礙員工加油打氣。

朱立倫上午到高雄市黨部時，從黨部得知蓮池潭旁邊有一間百年老店「中外餅舖」，不僅糕點好吃外，另有經營庇護工場，幫助身心障礙的人找到一份工作，朱立倫於附近舊城城隍廟參拜完後，連忙趕往中外餅舖。

朱立倫到餅舖店後，先聽店家講述餅舖店的創店歷史，了解餅舖店的發展及後來與勞工局合作，建立庇護工場，提供工作給許多身心障礙人士，幫助他們以回饋社會，盡企業的社會責任。

聽完創店歷史後，朱立倫立即展現暖男特質，跟庇護工場員工鼓勵、加油打氣外，見到桌上用綠豆糕做成的象棋，一時技癢，還專門多花時間跟員工一起下象棋，展現自己的棋藝。不久趕往下個行程時，還不忘買店內知名的棋餅、鳳梨酥、狀元酥等糕餅，以行動支持店家。