鹿港鎮頂番婆新訂都市計畫已通過彰縣府都市計畫委員會審查 ，近日將送內政部審議，核心區採公辦市地重劃方式開發，外圍採開發許可。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

鹿港鎮頂番婆新訂都市計畫已通過彰縣府都市計畫委員會審查 ，近日將送內政部審議，核心區採公辦市地重劃方式開發，外圍採開發許可。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

台灣水五金年產值超過600億，頂番婆就占8成以上，但多達637家工廠，有近8成位在特定農業區，為了輔導合法化，催生全國第一座水五金田園生產聚落，程序已走了多年，新訂都市計畫6月30日正式通過彰化縣政府都市計畫委員會審查，近日將送內政部，力拚明年上路。

鹿港頂番婆有水龍頭王國的美譽，不少業者從代工到自創品牌，得獎無數，榮耀的背後卻是大半工廠都不符地目使用，是縣內最大的違章工廠聚集地，要讓產品更升級，行銷全球，合法化才是正道。

但怎麼解套這個「歷史共業」，卻折衝了好幾年，最早構想是畫設幾個產業特定區，由業者自行整合土地，申請變更，附帶繳納回饋金、預留隔離綠帶等，事實上要憑「一己」之力整合，幾乎是不可能的任務，最後才敲定由縣府統籌規畫、全面新訂都市計畫。

頂番婆全面納入都市計畫也曾引起環團「滅農」疑慮，建設處強調，並非所有土地都畫成工廠建地，仍保留相當公共設施和公園綠地、田園區等，主要是透過分區、整體規畫，提升生活機能，2018年得到行政院核屬「國家重大建設」。

建設處長湯國榮表示，從規畫、舉辦公聽會、草案公展等，走了多年程序，新訂都市計畫面積共785公頃，最大突破是核心區採市地重劃及外圍用開發許可兩種方式並行。過去業者為了提升產品能見度，經常借用場地舉辦商展，這次也特別畫設0.8公頃的產業服務用地，作為產業研發、檢測和工商展覽等，打造產業博物館。

建設處表示，全區畫分已發展區和優先發展區約81公頃及產業專用區約31公頃，由縣府以公辦市地重劃方式開發，次優先發展區則畫設15單元，面積約527公頃，產業用地開發總量上限為165公頃，田園生產專用區畫設3單元、面積約22公頃，供土地所有權人依開發管理要點申請開發，另外還畫設0.8公頃產業服務用地。