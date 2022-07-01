台中市立高中職與中小學校，多設有校內午餐供應推行委員會，針對營養午餐供應食材、菜色與價格進行監督審議。去年以來少部分學校自行調漲午餐收費，但最近一口氣有181校決議調漲1成收費；其他學校恐將被迫跟進，新學年開學前夕將帶動一波營養午餐聯合漲價潮。（教育局提供／謝瓊雲台中傳真）

萬物齊漲，家長荷包又要縮水了。台中市全市181所市立學校決議調漲營養午餐收費，將於新學年開學後反映，預料其餘147校多數也將跟進；教育局長楊振昇強調，電價、物價上漲，業者為反應成本這是必然結果，尊重各校決議，也將持續關注漲價狀況。

台中市教育局指出，市屬328所高中職以下學校，目前每餐午餐費約40元至45元，為確保午餐供應品質，已有181校決定調漲收費，經校內午餐供應推行委員會決議，平均每餐調漲4.4至4.6元，漲幅約1成。

今年4月1日起，台中市已率先將安心餐券從50元調漲至65元，每年總計投入5億元補助弱勢童營養午餐；去年雞蛋飆漲以來，不少團膳業者就反應成本不堪負荷，部分學校即陸續調漲約2、3元午餐收費，甚至早有市立小學率先漲至每餐55元，要讓師生吃好一點。如今原物料、油電全漲，團膳業者午餐費再度響起漲聲。

教育局昨才宣布有55％比例的市立學校調漲午餐收費，這兩天隨即有學校辦理營養午餐招標作業，二度流標，擔心團膳業者不願承攬，學校恐怕不得不跟進調漲至48至50元。

目前各校營養午餐型態，包含自辦、外訂團膳，還有午餐廚房公辦民營委外，以惠文高中與大墩高中的聯合午餐，每天供應逾5000餐，餐費已調漲至49元；而供應6000多餐聯合午餐的東山高中午餐廚房，目前仍維持每餐42元，新學年勢必得跟進調整。

有校長私下表示，新學年開學前恐將帶動一波營養午餐聯合漲價潮，否則招標作業可能乏人問津，若拖到開學前半個月才辦理招標，即使業者看在以量制價份上投標承攬，要是作業趕不及，開學後可能面臨午餐開天窗、師生沒飯可吃，沒人承擔得起。

家長表示，日前收到營養午餐價格調查意見表，立刻勾選同意漲價，這兩年外食族超有感，光加顆蛋就要多15元，每餐動輒花費100元，怎麼會捨不得讓孩子吃好一點。也有家長抱怨，疫情2年多來收入銳減，如今孩子餐費都要漲，真的是吃不消。

楊振昇指出，物價上漲、電費調整，都增加午餐成本，為了讓孩子吃得好、吃得健康，尊重各校調整收費的決定。目前雙北、高雄和其他多個縣市，都研擬調漲餐費中；台中市2萬多名弱勢學童午餐費，原本就由教育局全額補助，漲價費用同樣由教育局吸收，不受影響。