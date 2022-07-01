證交所表示，自去（110）年7月1日起至今（111）年6月30日止，1年來上市公司執行買回庫藏股計有56件（47家公司），已期限屆滿或執行完畢或終止執行有46件。這1年買回庫藏股執行率達100％有27件，占比48.21％、近半數。

另外，買回庫藏股執行率低於50％者計有2件，分為合勤控（3704）及茂林-KY（4935），執行率各為14.68％及34.55％。

證交所表示，為提升資訊揭露透明度，提供投資人更豐富的資訊品質，將按季發布最近1年上市公司執行買回庫藏股情形，投資人得自公開資訊觀測站「投資專區」→「庫藏股資訊專區」項下之「庫藏股統計彙總表」（https://mops.twse.com.tw/mops/web/t35sc09）查詢相關資訊。

證交所表示，上市公司得考量自身現金流量及維護公司信用與股東權益等因素，適時執行買回庫藏股，以提升投資人信心。