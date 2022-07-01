嘉義縣長翁章梁（左三）聽取民雄無人機與航太產業園區規畫簡報。（廖素慧攝）

嘉義縣與中科院合作規畫在民雄鄉開發「無人機與航太產業園區」，立委陳明文「噹」相關單位，地方質疑沒有實際進度，1日縣長翁章梁偕中科院航空所長齊立平會勘用地，縣府表示，目前完成前期規畫與可行性評估報告期中審查，預計年底送中央審核。

陳明文指出，2019年7月29日在民雄公所辦理第一次說明會後，即推動「中科院民雄院區」與「民雄無人機與航太產業園區」計畫，但地方人士看不到種種作業的行政流程，懷疑這項重大建設是否確實會實現？他才邀來中科院、縣府等單位來說明，同時提醒相關單位加強這項計畫的宣傳標示，避免生疑。

縣府表示，整個航太園區位於台一線民雄鄉南北兩側，沿著嘉164線北邊20.73公頃規畫為「中科院民雄院區」，中科院負責規畫；南邊20.74公頃土地是無人機航太產業園區，由縣政府負責開發公共設施及招商。

縣府表示，南邊的航太產業園區前期規畫及可行性評估報告，縣府已於6月22日通過期中審查，預計年底完成期末報告，並送中央審核，最快2025年招商。

翁章梁表示，無人機載具在俄烏戰爭中發揮關鍵與重要的戰術力量，蔡英文總統宣告將成立無人機國家隊，地點就選在嘉義縣，因為小英總統看到嘉義縣在無人機產業的布局已超前其他縣市。

翁章梁指出，無人機用地在嘉義縣分為3大區塊，民雄院區是擁有高端科技的中科院所有，將會在此院區進行研發無人機新創量產，縣府主導開發的無人機航太產業園區可供20至30家廠商進駐，年產值約35億元。

還有太保市原台體大大樓則是「中小型商用無人機測試與驗證的先導基地」，定位為無人機應用中心，結合義竹鄉八掌溪旁腹地將興建起降跑道，作為大型無人載具的測試場。