Potential New Stealth Missile Boat Under Construction In Iran - USNI News https://t.co/pWYuLNA9DO pic.twitter.com/ZCUzCIxqtH — USNI News (@USNINews) June 30, 2022

「美國海軍學會新聞網」（USNI News）6月30日報導，衛星影像顯示，伊朗可能正建造1艘新型匿蹤飛彈快艇。智庫專家先前才警告，趁美國在烏克蘭和太平洋等問題中分身乏術時，中國大陸正積極加強與伊朗的各項合作。而若美軍航空母艦進入狹窄的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），新快艇便可能構成嚴重威脅。

報導指出，根據空中巴士集團（Airbus）商用衛星拍攝、並在Google Earth上公開的衛星影像，可以發現伊朗正於葛希姆島（Qeshm）造船廠建造長約166英呎（約50.6公尺）、舷寬約46英呎（約14公尺）的新型快艇，一旁還有另一艘未完工的烈士蘇雷曼尼級（Shahid Soleimani-class）飛彈巡邏艦。

前述兩艦皆為雙體船設計，不過新型快艇尺寸較小、更注重匿蹤設計、似乎未配備直升機飛行甲板，但在船體後部有2處開口，可能用於安裝平時收納於船艙中、使用時才升起的彈出式飛彈發射器，預計能攜帶4至8枚「Noor」或「Qader」反艦飛彈（伊朗版大陸C-802系列）。

伊朗與美國近年來關係緊張，不僅進一步提煉純度更接近武器級的濃縮鈾，更多次於連接波斯灣（Persian Gulf）與阿曼灣（Gulf of Oman）和阿拉伯海（Arabian Sea）、寬度僅約33.8公里的荷莫茲海峽與美軍對峙，6月才有伊朗革命衛隊快艇急速逼近美軍巡邏艦，迫使後者發射照明彈將其驅離。而小型、具備匿蹤設計的飛彈快艇，將有機會對美軍航艦構成嚴重威脅。

智庫「捍衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies）的專家們先前指出，趁美國在烏克蘭和太平洋等問題中分身乏術時，中國大陸持續加強與伊朗的合作，包括進一步簽署經濟、情報、軍事及戰略夥伴協議等，正削弱美國在當地的利益。