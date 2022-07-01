懷念那段沒有電玩、手機，在廟口打香腸、玩抽當，跟著大人圍著「搖鼓仔」流動攤販買黑砂糖香皂、黑人牙膏，還有每月的5日、15日和25日「愛國獎券」開獎的日子嗎？金門陶藝家王明宗費時20餘年蒐羅烙印歷史的懷舊小物，首批百餘件今起在金門縣文化局特藏室展出，帶領大家回到從前，重溫酸甜苦辣、悲歡離合的光陰故事。
早年每日替電影院畫海報大看板，後來以金門聚落守護神「風獅爺」系列創作享譽兩岸，博得「風伯的傳人」美名的王明宗，20多年前即將金門鄉間的老物件包括石磨、吊籃、油燈、八卦竹篩和阿嬤的老針車做為民俗作品的題材，也開始用心蒐集那些被棄置牆角的生活日常用品。
有時，聽說有人整理老屋，他顧不得手中的工作，趕在收廢料的車子來到前，埋首垃圾堆中尋寶，即使是一雙變硬的老牌球鞋、一本發黃的作業簿、一張字跡依然清晰，夾在高中英文課本裡的電影「本事」介紹，或是一支填塞樹籽子彈的竹管槍，都二話不說放進飼料袋中。偶爾撿到貼著樂蒂、淩波和白嘉莉等明星照的小鏡子，更是讓他開心好一陣子。
下鄉看到亮起來像大白天，但要不時打氣才不會發火的「膨燈」，或是要常捻芯的煤油燈，王明宗也不惜花錢蒐購，工作室裡堆滿待修，還不一定可用的老東西，在別人眼中雜亂不堪，他卻常在半夜一面擦拭，一面沈浸在有笑聲也有淚水的往事中。
目前也是金門縣陶藝學會理事長的王明宗，這回隨意挑選百餘件懷舊小物，以「藝起金門」為主題在縣文化局展出，首批包括公仔、玩偶、日常用品、小偉士牌玩具車、公車票剪、尪仔標紙牌、企業寶寶、抽當、電影海報在內，琳瑯滿目讓人目不暇給。
王明宗有一個願望，就是在金門成立懷舊小物博物館，希望能叫停那段走入光陰的歲月，讓人們睹物思想起往事，找回純樸天真的過去和自已。願意捐贈供展者將永遠留名博物館，一起在歷史的跫音中見證舊年代。
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