一年一度音樂盛事金曲獎將在明(2日)於高雄巨蛋登場，入圍台語歌后且擔任表演嘉賓的黃妃，因確診確定無法出席典禮，而她本來與旺福合作的表演會照舊，由旺福帶來演出。

黃妃稍早和經紀公司發出聲明，透露她因為近日確診，將無法出席金曲獎頒獎典禮，造成不便，敬請見諒，「受到疫情影響的這幾年，音樂持續帶給大家療癒能量，也希望觀眾朋友們仍可以鎖定週六精彩的金曲獎，給支持的入圍者加油打氣！謝謝各界的關心與體諒，相信我們很快就能再相見。」

黃妃和旺福合作表演破局，由旺福單獨演出。(圖／取自黃妃臉書)

曾入圍過9次、奪下2座最佳台語女歌手的黃妃，這次要力拚第3座奬座，但無奈確診無法親自出席，與旺福樂團的合作，也改由旺福樂團單獨演出。黃妃之前曾上節目透露，和恩師陳明章第一次見面，就被帶去唱卡拉OK見證實力。

因為陳明章不信她是唱〈非常女〉的人，但在聽完她唱歌後，就特別將〈追追追〉這首歌交由她來詮釋，雖然她一開始覺得這麼難唱的歌，怎會交給她唱，但也相當感謝恩師給了她機會，才成就了這首代表作。