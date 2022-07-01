交通部向行政院爭取55億元預算，7月15日至12月15日推出「悠遊國旅補助方案」，分別提供旅行業、旅宿業及觀光遊樂業相關補助。觀光局指出，自由行旅客每房每晚最高折抵1300元，已開放業者線上報名，民眾可自7月4日下午2時起，到台灣旅宿網查詢有參加活動的旅宿業者名單，預先規劃行程。

觀光局表示，悠遊國旅方案在7月15日開始實施，團體旅遊只要組團人數15人以上、行程安排2天1夜以上，例假日不超過1日，且符合至國家風景區管理處、離島地區等12項景點條件中的2項，旅行社即可申請每團2萬元補助。如行程安排至國家綠道、16條多元自行車路線等8項加碼條件，每項可額外補助5000元，每團最多可加碼1萬元。

在個別旅客住宿優惠部分，於平日（周日至周四）入住有參加活動的合法旅宿，每房每晚最高折抵800元，每組身分證字號限使用1次。另符合入住星級旅館、好客民宿、自行車友善旅宿、取得環保標章或溫泉標章旅宿，或使用優惠旅客本人完整接種3劑疫苗等6項條件之1，可再加碼折抵500元，等於最高折抵1300元。

觀光局說明，已開放旅宿業者線上報名，業者於活動期間內皆可陸續報名，經地方政府審核通過後即具參加資格。旅客可於7月4日下午2時起，到台灣旅宿網的「悠遊國旅個別旅客住宿優惠活動」專區（https：／／gostay.tbroc.gov.tw）查詢有參加活動的旅宿業，並提前上傳身分證或健保卡正面圖檔，於入住當日由旅宿業者現場折抵金額予旅客。

觀光遊樂業部分，本次活動計有19家主題樂園業者參與，自由行旅客享有各票種門票3折入園優惠。