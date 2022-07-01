台灣浩鼎（4174）1日公告，旗下抗體新藥OBI-888雖具臨床開發價值，但生產成本偏高，市場效益偏低，因而決定提早於第二季後終止收案，內部將傾全力以較具開發價值的OBI-999為優先發展標的。

浩鼎董事長張念慈指出，OBI-888進行中的臨床二期族群擴增階段試驗，雖還未看到符合預期結果，但已充分顯現OBI-888治療癌症的活性；參與治療個案中，有四名病人延長存活期達六個月以上，其中兩人甚至長達十個月，並觀察到消減腫瘤體積個案；說明OBI-888已顯示臨床效果，值得繼續發展。

但，基於藥品化學製造（CMC）產出率低，影響成本甚鉅；為長遠發展計，決定提前終止收案；進一步開發二代抗體並優化純化製程後，再展開新開發策略。

張念慈指出，OBI-888是以Globo H為標的的被動式免疫療法首創單株抗體新藥，2019年完成第一期劑量遞增階段（dose escalation）試驗，2018年並獲美國FDA核准用於治療胰臟癌的孤兒藥資格。2021年起在美國、台灣，包括德州大學MD安德森癌症中心及台北榮民總醫院等共八家醫學中心展開二期族群擴增第一階段（stage I）臨床試驗；以局部轉移或晚期的固體腫瘤病患，包括胰臟癌、乳癌、胃癌、食道癌、大腸直腸癌及肺癌等病患為受試對象，並以獲美FDA核准的免疫組織化學染色法（immunohistochemistry, IHC）量測腫瘤Globo H表現量，作為篩選受試者標準。

OBI-888族群擴增階段試驗仍未完成收案，但是，在與瑞士藥廠LONZA合作產製計畫中，當反應槽放大至1000、2000升時，產出率偏低，致使藥品成本高昂，未來治療費用恐非病人所能負擔。

另外，由於OBI-888是浩鼎另一抗體小分子藥物複合體（ADC）新藥OBI-999的中間體，經評估，ADC藥物使用的單株抗體量低，且施打頻率亦低，產品總成本及未來售價，均在病患負擔範圍，具開發價值，因而最終做出以發展OBI-999優先決定。