台灣ETF投資人高度期待的「國民ETF」元大台灣50（0050）下半年預估配息出爐。根據元大投信公告，0050每受益權單位預計發放1.8元，將於7月18日除息，為0050自2016年改為每年兩次配息以來，同期最高的配息金額。想參與領息的投資人，最晚在17日收盤前買進並持有皆可參與，分配收益日預計為8月19日。

元大投信表示，0050本次公告第一階段預估的配息評價結果，後續7月14日另進行第二階段公告，將確認實際的配息金額。

0050目前在1月和7月除息，本次7月在多檔重量級權值股領先除權息，0050的配息金額較去年同期大幅成長，並創2016年來下半年同期最高。

值得一提的是，近年0050吸引市場關注，參與配息的投資人數頻創新高，而集保結算所統計至6月24日止，0050的受益人數來到55萬人，有望讓0050本次配息人氣為史上最旺。

元大投信表示，0050是國內首檔掛牌的ETF，不僅長期績效有目共睹，也見證過去19年台灣經濟與台股的興榮歷史，因此許多人對0050這個代號琅琅上口，乃至規劃退休理財及資產配置，也優先考慮投資0050。

元大投信表示，聯準會加速升息，從點陣圖來看，年底美國利率可能上調至3.375％。升息增加股市波動，大型權值股的競爭力佳，震盪時期的營運相對穩健，經歷空頭後展現領先的恢復力，0050為現階段投資人定期定額的優質標的。