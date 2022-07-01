有網友日前發現嘉義當地1處房屋呈現三角形，驚人的是最窄處只有「20公分」，幾乎是1個手掌寬，最寬處也僅4公尺，「紙片屋」成當地特殊景點，房屋專家研判該屋是當初道路徵收時所剩的「畸零地」，地坪僅約6坪，長期住下來因空間壓迫，恐怕會導致身心不健康。

據《三立新聞網》報導，嘉義當地除了知名的民雄鬼屋外，還有一處頗具知名度的建築「超級紙片屋」，該屋子呈現三角形，最窄處僅有20公分，最寬處則也只有4公尺，地坪僅6.6坪；屋比房屋總監陳傑鳴表示，推測該處為道路遭政府徵收後，被切割出的「畸零地」。

有網友日前發現嘉義當地1處房屋呈現三角形，驚人的是最窄處只有「20公分」，幾乎是1個手掌寬，最寬處也僅4公尺，「紙片屋」成當地特殊景點。（翻攝自Google Map）

陳傑鳴表示，就算是一般的套房、雅房寬度也約5、6公尺，最小頂多3、4公尺，根據日本人經驗，1個人的居住空間至少需10坪大小，才能維繫身心健康，避免因居住空間過於狹小、壓迫，導致身心不快樂。也有房產專家表示，狹長型房屋若結構上有做好，居住上不會有問題，但可能有採光不佳、動線狹長、空間上易有狹窄壅擠的視覺感。

其實台灣各處出現「紙片屋」的案例不少，像是在台北市萬華區的西園路一段與大理街口就有1棟紙片屋，新北板橋區也有1間新建大樓，外觀看起來呈現一個「1」字形。