三星電子昨（6/30）日宣布量產GAA技術3奈米製程，搶先台積電和英特爾成為全球第一家量產3奈米製程的晶圓廠。為了確保半導體供應穩定，三星少主李在鎔和總統尹錫悅相繼出訪歐洲與荷蘭總理及半導體設備龍頭艾司摩爾（ASML）會面，就半導體產業技術合作進行討論。

綜合韓媒報導，尹錫悅6月29日出席北約峰會與荷蘭總理呂特（Mark Rutte）舉行會談。尹錫悅稱，艾司摩爾等荷蘭半導體設備商的投資有助穩定供應鏈，確保南韓半導體企業供應穩定。呂特也表示，「雙方在半導體領域合作有互補性」。

尹錫悅希望韓國企業能夠參與荷蘭的核電建設。雙方同意推進工作級別會談，在核電產業實現雙邊合作。

除此之外，李在鎔6月中旬與艾司摩爾執行長Peter Wennink等多位高層會談，並達成協議。報導稱，將引進今年生產的EUV曝光機和擬明年推出的High-NA（高數值孔徑）EUV曝光機。

High-NA EUV曝光機是競爭2奈米製程的一大關鍵，更高的精密度，設計零件更多；每台單價估為5000億韓元，價格為現有EUV曝光機的兩倍。今年稍早英特爾宣布已經簽署合同，購買5台該設備，計畫用於2025年生產1.8奈米晶片，而台積電也表示，將於2024年擁有該設備。

艾司摩爾每年僅有50台EUV設備產能，交貨週期為1年半，雖然三星實際將設備投入半導體生產的時間未定，但考量到交貨時間，預計2024年開始使用。