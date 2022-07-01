蔣榮宗為金曲國際音樂節之「大師工作坊」晉升主持人。（ZONG MUSIC提供）

蔣榮宗為金曲國際音樂節之「大師工作坊」晉升主持人。（ZONG MUSIC提供）

蔣榮宗日前受「金曲三三」之邀南下高雄，生涯首度擔任主持，為2022金曲國際音樂節之「大師工作坊」晉升主持人，他透過南加大校友身份，邀到該校享譽國際的音樂系教授Gary Schyman來台演講，為金曲獎增色許多，Gary Schyman本身是著名作曲家，為電影、影集重要配樂者，更是獲獎無數的電玩音樂家，他為《生化奇兵》系列遊戲創作的管弦樂令人津津樂道，曾榮獲英國電影學院獎（BAFTA）最佳原創音樂以及互動藝術與科學學會獎項等級高榮譽。

蔣榮宗被GQ國際中文版封為 「最年輕的音樂家」，繼年初完成國際大導李安紀錄片後，商演、邀約不斷，還以南加大校友身份，首度獲邀參加在台3年一度的南加大音樂學院校友音樂會《舞動南加州的陽光》，共北中南三場，蔣榮宗首度登上台灣三大音樂殿堂，一舉集郵「台北國家兩廳院演奏廳」、「台中國際歌劇院」和「高雄衛武營國家藝術文化中心」成就解鎖。

蔣榮宗為金曲國際音樂節首度擔任主持人坦言緊張，「因爲是我第一次主持，又是非音樂的工作，讓我一個頭兩個大，很有挑戰性」，他表示自己演出時，不自覺會流一身汗，這次擔任金曲國際音樂節主持也不例外，苦笑說：「一開始前十幾分鍾，不知是緊張還是炎熱，自己還一直發熱起來。」他為這次挑大樑主持做足準備，除了聽大師和所有報名學員的作品外，還特別去上了Ted Talk口語表達訓練，以及佼哥的攻心表達力課程，希望在一番努力下，「主持能力可以見人、也更有說服力」 。