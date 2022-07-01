妮娜母女情深，聯手製作巧克力。（妮娜提供／廖志晃南投傳真）

慶祝世界巧克力日幸運大獎「金券」。（妮娜提供／廖志晃南投傳真）

慶祝世界巧克力日幸運大獎「黑券」。（妮娜提供／廖志晃南投傳真）

鹽味焦糖薄片夾心巧克力。（妮娜提供／廖志晃南投傳真）

100％的精選黑巧克力。（妮娜提供／廖志晃南投傳真）

埔里鎮新地標Cona's妮娜巧克力夢想城堡，慶祝7月7日世界巧克力日，不論在夢想城堡門市，或在官方購物網站上購買巧克力，都可參加抽獎，有機會成為巧克力富翁，幸運大獎「金券」和「黑券」各獲滋味迥異的77盒巧克力，再加碼招待入住清境佛羅倫斯渡假山莊。

Cona's妮娜巧克力夢想城堡，好康大放送，7月7日當天，購買Cona's巧克力第2盒只要77元；7月4日到10日為期7天，消費即可抽獎，獎項包括Cona'sICA世界金牌巧克力、紅玉茶巧克力夏威夷果、鳳梨黃金葡萄乾巧克力等。

抽中幸運大獎「金券」，可獲得77盒的獨家專利iTQI米其林認證薄片夾心巧克力；抽中「黑券」則可獲得最純最濃的100％精選黑巧克力77盒；獲得金券或黑券的幸運者，再招待入住清境佛羅倫斯渡假山莊2天1夜。

Cona's妮娜巧克力魏婉羽師傅率研發團隊，精心製作的巧克力，獲獎無數，包括國際型世界巧克力大賽ICA、AOC及iTQi米其林共122面獎牌殊榮，堪稱台灣之光。

魏婉羽和團隊堅持使用天然可可脂製作而成的調溫巧克力，為製作屬於台灣在地的巧克力，精心網羅本土在地食材，打破制式框架，經過細心調溫攪拌，均勻乳化，調配出最完美的可可比例，持續創造出不同於市面上的巧克力產品，讓巧克力具有生命力及療癒滋味。