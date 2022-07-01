武姓移工騎重機在１３９縣道過彎摔車送醫不治死亡，引起網友一片唏噓。（翻攝臉書）

彰化縣139縣道6月30日又發生死亡車禍，27歲的武姓越南籍移工騎乘黃牌重機，行經彰化縣芬園鄉139線7.5公里處，疑似車速過快，過彎失控衝撞路樹、人摔飛，芬園消防隊接到報案，趕赴現場，送彰化基督教醫院救，因胸腔出血嚴重，重傷不治死亡，警方表示，肇事原因還在調查中。

彰化警分局調查，武姓移工6月30日下午4點多左右，騎乘黃牌重機行經大彰路五段李舍咖啡附近，過彎時失控後撞向路旁路樹，人摔躺在路上，路人發現呼叫救護車，送醫搶救，由於肇事路段沒有監視器，現場也沒有明顯的剎車痕跡，摔車的原因還要進一步調查。

彰化縣消防局芬園消防分隊接到報案，趕赴現場，發現武男摔倒倒地，多處擦傷，但一開始還有意識可以簡單對話，緊急送往醫院後，因氣血胸嚴重，插管搶救，止不住血，經搶救2個小時後，當天晚上7點37分宣告不治。

武姓外籍移工來台工作多年，喜歡重機，長得又相當帥氣，臉書常分享騎車出遊照片，結交許多網友，出事後「重機車友❘各區路況、天氣回報中心」臉書社群也轉PO照片，不少車友都不敢置信，太讓人傷心了，客死異鄉，「很勤奮的陽光男孩，怎麼就走了？」「139縣道也太可怕了，又死亡車禍了」「過彎真的要小心」「他技術很好啊！怎麼會」網友一片哀痛。