苗栗縣長徐耀昌頒發15 萬元開辦費給關懷據點承辦人員。（謝明俊攝）

社區長輩回贈手作小禮物給縣長徐耀昌。（謝明俊攝）

苗栗縣議長鍾東錦接受社區長輩贈送手作小禮物，長輩並給予加油打氣。（謝明俊攝）

苗栗縣政府積極推動長輩關懷據點，設置在苗栗市水源里希望之春關懷協會社區關懷據點，成為縣府成立的第192個關懷據點，苗栗縣長徐耀昌1日上午親赴主持啟用儀式，期望在他卸任縣長之前，能夠完成全縣200個關懷據點，讓社區長輩都能接受良好的照顧。

縣府社會處長楊文志表示，苗栗縣政府去年已完成設置188個關懷據點，今年因受疫情影響，已輔導成立4個關懷據點，1日成立啟用的苗栗市水源里希望之春關懷據點，也是苗栗市第23個關懷據點，未來將朝全縣200個據點、志工人數達到3800人、照顧15700名社區長輩為目標。

希望之春關懷據點目前提供每周1天的共餐服務，以及延緩老化活動等，讓社區長輩可以活到老、學到老並健康到老，徐耀昌偕同苗栗縣議長鍾東錦主持啟用儀式，當場頒發15萬元開辦費給據點承辦人員，社區長輩並回贈手作小禮物感謝縣府為長輩的用心，稍後並共同揭牌啟用。