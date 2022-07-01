新社梯田位於花蓮縣台11線上，為全台最大的濱海階梯式梯田，右上方山頭為當地最高的「拉拉板山」（Lalaban）。（黃子明攝）

新社梯田位於花蓮縣台11線上，為全台最大的濱海階梯式梯田，右上方山頭為當地最高的「拉拉板山」（Lalaban）。（黃子明攝）

近來連日午後雷陣雨，田土因而鬆軟，新社梯田農民鋪設鐵板方便農耕機具出入。（黃子明攝）

許多遊客在新社梯田田埂上遊走拍照。（黃子明攝）

許多遊客在新社梯田田埂上遊走拍照。（黃子明攝）

新社梯田農民以農用車載著收成稻穀準備離開田區，背後為尚未收割的層層梯田。（黃子明攝）

新社梯田農民跟隨割稻機撿拾掉落或未收割稻穗，不浪費任一顆稻米。（黃子明攝）

新社梯田農民跟隨割稻機撿拾掉落或未收割稻穗，不浪費任一顆稻米。（黃子明攝）

新社梯田農民收割稻穗都會互相幫忙，保有早期農村交工傳統。（黃子明攝）

新社梯田農民朱永靜（左）將收成稻穀裝入帆布袋中。（黃子明攝）

近來連日午後雷陣雨，新社梯田部分稻子伏倒或水分過於飽滿。（黃子明攝）

近來天氣炎熱，新社梯田無處遮陽，農民休息時躲在車子陰影下乘涼。（黃子明攝）

新社梯田美景吸引許多遊客打卡。（黃子明攝）

新社梯田農民將收成後的溼穀集中，準備送到光復鄉工廠去烘乾。（黃子明攝）

位於花蓮縣台11線上全台最大的濱海階梯式梯田—新社梯田近來開始收割稻作，該處主要由噶瑪蘭與阿美族人共同耕作的稻田區，其背後有族群互助與農耕技術交流的美麗傳說。

據當地老一輩族人表示，早期居住該地的阿美族多在緩坡地帶種植旱稻為主，19世紀後期，因抗清遭追殺而逃至豐濱的噶瑪蘭人，在蘭陽平原就已擅長小米、水稻耕種，兩族後來共同居住在新社等地，水稻農耕技術因而傳入，並逐漸發展成當地主要作物。

由於比鄰太平洋，位於公路旁所謂「新社半島」水田區，東北季風強勁，靠海梯田多數農民每年只種一期稻作，1968年雜交選育成功，1975年命名推廣的「高雄139號」成為新社梯田區最普遍稻種，結穗後的黃金稻浪每年都吸引大批民眾打卡，部分靠山區農民種植二期稻，選用種植期較短的稻米品種。

新社部落旁的群山為海岸山脈一部分，梯田灌溉水源即是引自附近山區，公路西北邊的「拉拉板山」（Lalaban）噶瑪蘭語為「最高」之意，是其中最高的山頭，部落漁民捕魚回航做為重要指引，山上有農田，也是噶瑪蘭族去世祖先下葬之處，曾出土巨大石棺。

近來連日午後雷陣雨，部分稻子伏倒或水分過於飽滿，田土也因而鬆軟，讓割稻機作業增添不少困難，為使工作順利，當地原住民種植稻米，不論插秧或收割，都會備妥酒水祭拜祖靈。 由於梯田有許多不規則區塊，加上上述因素，人工輔助收割不可少，已經種稻十餘年的噶瑪蘭族農民朱永靜，29日偕同妻子及親戚一起收割，開始前所有人都按照該族傳統儀式，在田頭以酒水祭拜祖靈後才開始作業。

新社梯田雖因盛名遠播吸引許多人潮，但有人不聽勸告踏入稻叢中拍照打卡，甚至與警方捉迷藏，朱永靜指著田裡被踩倒的稻子甚感無奈，對照他與親友跟隨割稻機拾穗，不浪費任一顆稻米，不良遊客在這個梯田美景反成了最不美麗的風景。