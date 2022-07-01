證交所表示，定穎電子（6251）依據企業併購法規定轉換為定穎投資控股股公司（3715），定穎電子股票自8月15日起停止買賣、8月17～25日停止過戶及8月25日終止上市，至於定穎投控普通股將於股份轉換基準日8月25日，同日上市。