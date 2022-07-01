國民黨立委賴士葆。（資料照片）

總統蔡英文今（1）日上午出席「財政部111年稅務節慶祝暨表揚大會」時指出，去年全國賦稅收入創下歷史新高，達到2兆8450億元，讓國家有足夠的財源支援建設。對此，國民黨立委賴士葆表示，是人民繳交血汗錢讓國庫充裕，且2020年貧富差距高達149倍，許多年輕世代看不到未來的盼望！

總統蔡英文今（1）日上午出席「財政部111年稅務節慶祝暨表揚大會」時指出，去年全國賦稅收入創下歷史新高，達到2兆8450億元。對此，國民黨立委賴士葆在臉書表示，蔡政府人民繳交血汗錢讓國庫充裕，政府很多時候並沒有用把錢用在刀口上。此外，蔡政府執政幾年讓貧富差距加劇，很多年輕世代只能世襲父母的貧窮，看不到未來的盼望。

賴士葆舉數據顯示，政部公布所得最高前5％與後5％的差距，2020年高達149倍，過去幾年貧富差距的曲線呈現步步高升，沒有回頭！

賴士葆質疑，蔡政府經常誇口的經濟成長出口暢旺，不斷創新高的亮麗數字，然而幾年執政仍然無法改變長期的低薪結構。尤其這一陣子「通膨」已經連續10個月超過警戒線的2％，5月份高達3.39％，這是14年來首見。

賴士葆感嘆，日子不好過，面對通膨，所有加薪全都被通膨吃掉，更何況疫情之後很多產業回不去，很多人領半薪或放無薪假，很多內需服務產業仍然還是被疫情拖在困境中。

他提醒蔡政府，是人民繳交血汗錢讓國庫充裕，且執政幾年下來讓貧富差距加劇，許多年輕世代看不到未來的盼望！