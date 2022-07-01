搜救隊入山2小時後接觸到劉婦，確認其生命跡象穩定。（桃消防四大隊提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市復興區拉拉山今早有2男4女前往登山，其中一名63歲劉姓婦女不慎滑落15公尺深溪谷，消防人員獲報後，出動31人11車前往救援，確認其座標位於福巴越嶺古道神木區，2小時後接觸到劉女，發現她意識清楚、頭部撕裂傷，生命跡象穩定，將其送往醫院治療。

桃消防四大隊指出，今早10時30分接獲新北消防轉通報劉女滑落溪谷的消息，立刻派遣桃園消防、義消與新北消防共31人11車出動救援，因山區收訊不好，巴陵分隊透過GOOGLE EARTH依其提供的座標定位，判定位置在福巴越嶺古道的神木區內，並於中午12時整裝入山。

搜救人員耗時2小時，終於接觸到劉女，確認其頭部雖有撕裂傷，但意識清楚、生命徵象穩定，立即利用低索救助方式，將患者固定後加以繩索協助脫困。

搜救人員使用今年4月新配發的「鈦合金籃式擔架輕型推輪系統組」進行搬運，出登山口後將其送醫治療。四大隊大隊長郭百倫提醒，近來山區常有突發性暴雨，地面濕滑且崎嶇難行，民眾易因路況不熟導致滑落，平時除練好體力外，登山前須做好準備，事先確認天氣狀況以安全登山。