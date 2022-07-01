桃園市楊梅區下陰影窩溪護岸工程近日完工，楊梅區公所說明，該護岸經施工廠商計算，不會出現溢洪情形。（楊梅區公所提供／蔡明亘桃園傳真）

台灣自5月起進入雨量豐沛的防汛期，各地陸續加強防汛作業。桃園市楊梅區高山里下陰影窩溪日前進行護岸施建工程，不過卻有民眾發現，兩側護岸竟有明顯1公尺高低差，擔憂若大雨一來恐會溢堤，影響一旁農田耕種。楊梅區公所工務課說明，兩側田梗本就有高低差，經施工廠商計算後，確定不會有溢洪問題。

據了解，下陰影窩溪原為水務局管轄的公告區排，桃園升格後改為區公所管理的其他排水設施。市議員周玉琴指出，該護岸段為下陰影窩溪一處河道轉彎處，兩側皆為民眾種植的農田，先前進行護岸工程時，民眾發現新護岸與舊護岸竟有明顯高低差，擔憂若大雨一來，可能會溢堤，恐導致農田被淹掉，日前邀集區公所與施工單位到場會勘討論，盼能解決民眾疑慮。

高山里長陳奕霖也表示，雖護岸工程沿著道路施作，但高低落差大，附近居民都疑惑「怎會如此設計」，且時序來到7月颱風季，若護岸沒做完善，附近農田恐怕會淹水，再加上溪水附近也有民宅，也會擔心住家遭殃。

楊梅區公所工務課說明，此工程自4月中開工，地點為下陰影窩溪面下游左岸，全長140公尺、寬8至10公尺，從渠道底部往上計算約2公尺高，並依照右岸的高度來調整左岸施作高度，終點則與原有護岸銜接，已於6月中完工。

工務課也強調，受地形因素影響，兩側道路原本就有高低落差，施作護岸高度皆為2公尺，且經過施工單位計算評估，轉彎處並不會出現溢堤情況。