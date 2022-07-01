縣市長選舉，將在年底登場，有12個縣市長尋求連任，台北市長柯文哲即將「畢業」、新竹市長林智堅則轉戰桃園市。根據網路媒體1日公布的縣市首長滿意度暨網路政治板塊調查，結果，六都首長，新北市長侯友宜以滿意度68.28％領先、高雄市長陳其邁則以61.74％居第二、台中市長盧秀燕52.24％第三。

尋求連任的縣市首長包括新北市長侯友宜、陳其邁、盧秀燕、台南市長黃偉哲、彰化縣長王惠美、宜蘭縣長林姿妙、新竹縣長楊文科、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠、嘉義縣長翁章梁、花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴等12人。

根據《菱傳媒》委託皮爾森數據負責執行的「首長滿意度暨網路政治板塊調查」結果顯示，滿意度最高為黃敏惠的73.24％，第二名為張麗善的68.91％，第三名為翁章梁的68.82％。其他依序為侯友宜68.28％、陳其邁61.74％、林姿妙60.84％、王惠美59.11％、徐榛蔚56.92％、饒慶鈴55.37％ 、盧秀燕52.24％、黄偉哲49.49％、楊文科42.38％。

至於六都首長，侯友宜則以滿意度68.28％領先、陳其邁以61.74％排第二、台中市長盧秀燕52.24％第三，黄偉哲為49.49％。而在六都當中，陳其邁和盧秀燕在黨內的支持者當中，滿意度都分別超過9成。

另外，疫情持續延燒也考驗地方首長的防疫表現，其中，高雄市、台中市的首長過去的防疫作為，都被選民列為施政最滿意的項目，而且滿意度都逼近6成，其他如雲林縣及彰化縣的防疫表現也是選民最肯定的項目。調查顯示，絕大多數的縣市是以觀光旅遊的表現最獲肯定，包括台南市、桃園市、屏東縣、嘉義市、嘉義縣、新竹市、基隆市、宜蘭縣、苗栗縣、花蓮縣和台東縣。

該調查於2月22日至6月25日進行，針對19個縣市20歲以上的網路人口進行民意調查。調查內容包括首長施政滿意度，從防疫作為、醫療環境、治安、經濟就業、觀光旅遊、環保、教育等8大施政面向進行滿意與否調查，以及各政黨在各縣市的支持度進行調查。總計完成有效樣本達43366份。