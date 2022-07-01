配合行政院及國家發展委員會「因應疫情新一波振興作為」，交通部已爭取55億元預算並經行政院核定。觀光局於今（1）日公布下半年度「悠遊國旅補助方案」，分別提供旅行業、旅宿業及觀光遊樂業相關補助方案，實施期間到自7月15日至12月15日。

觀光局表示，悠遊國旅方案在7月15日開始實施，在「團體旅遊補助」部分，旅行業只要組團人數15人以上、行程安排2天1夜以上，例假日不超過1日，且符合至國家風景區管理處、離島地區等12項景點條件中兩2項，即可申請每團2萬元補助，如行程安排至國家綠道、16條多元自行車路線等8項加碼條件，每項可額外補助5,000元，每團最多可加碼1萬元。

在「個別旅客住宿優惠」部分，觀光局說，個別旅客於平日（周日至周四）入住有參加活動的合法旅宿，一個房間一個晚上最高折抵800元，每一身分證字號限使用一次。另符合入住星級旅館、好客民宿、自行車友善旅宿、取得環保標章或溫泉標章旅宿，或使用優惠旅客本人完整接種3劑疫苗等6項之1，可再加碼折抵500元，最高折抵1,300元。

觀光局說，已開放旅宿業者線上報名，業者於活動期間內皆可陸續報名，經地方政府審核通過後即具參加資格。個別旅客可於7月4日下午2時起至台灣旅宿網連結至「悠遊國旅個別旅客住宿優惠活動」專區（網址：https://gostay.tbroc.gov.tw）查詢有參加活動旅宿業，並上傳身分證或健保卡正面圖檔，於入住當日由旅宿業者現場折抵金額予旅客。

至於親子遊客、學生族群最期待的「觀光遊樂業」部分，觀光局說，該次活動計有19家主題樂園業者參與，自由行旅客則享有各票種門票3折入園優惠，同時應用智慧觀光，透過手機就能線上預約訂票，提升遊客入園效率，也減輕業者申請補助行政程序。

觀光局提醒，該次悠遊國旅方案總經費為55億元，各項方案經費用罄為止，經費用罄前亦將提早2周公布於官網上。

觀光局說，該次悠遊國旅專案內容包含「團體旅遊補助」、「國人住宿優惠」及「觀光遊樂業入園優惠」，實施期間到自7月15日至12月15日，為避免國人集中於假日出遊，觀光局此次針對國人住宿優惠須於周日至周四間住宿，觀光遊樂業也規定平日（周一至周五）入園方享有優惠，而團體旅遊之旅遊期間安排於周一至周四則有額外加碼。