總統府發言人張惇涵今表示，總統府新增3名確診案例，其中，總統警衛室匡列1名同寢室密切接觸者，基於維安考量，依醫療團隊建議，先進行隔離。

張惇涵表示，這次確診者包括1名總統府員工、1名國安會員工，以及1名總統警衛室勤員。上述案例近期與總統、副總統及總統府、國安會等官員皆無接觸史。

張惇涵強調，總統府各項業務正常運作，並持續依照防疫指引，落實相關檢疫措施及防疫工作。