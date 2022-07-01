桃園市復興區將迎來第2座加油站，桃園市長鄭文燦（左4）1日出席巴陵站動土典禮。（桃園市政府提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市復興區台7線北橫公路為遊客和居民的重要交通路線，但僅前山有復興加油站，常有遊客開到後山慘遇沒油可加窘境，在地人更得跑到前山買油回家存放。桃市府與中油規畫於後山設置巴陵加油站，7年來克服邊坡補強與地質改良等作業後，今舉辦動土典禮。

桃園市長鄭文燦出席動土儀式表示，復興後山民眾長期用油不便，故與中油規畫於下巴陵停車場土地新建巴陵加油站，期間碰上不少難題，完成水保計畫、都市計畫變更及環評後，接著進行邊坡補強與污染土質移除改良作業。

巴陵加油站全案斥資近1.34億元，其中邊坡補強工程中油補助7500萬元、土質改良補助1200萬元，申請計畫已符合各項規範，因交通較不便，施工期預估比在都會區建設加油站還長。

中油董事長李順欽也提到，去年邊坡補強完成後，又經過約200天污染整治，終於在1日正式動土，預計2024年5月完工，將成為北橫的中點補給站。

位於後山的巴陵加油站海拔約604公尺，距離前山復興加油站約30.2公里，光車程就要50分鐘非常不便。鄭文燦期盼，完工後能解決居民和遊客的用油需求，也盼促進當地水蜜桃與觀光發展，並感謝中油投入經費支持，展現照顧偏鄉「用油正義」決心。

復興區長游正英也樂見其成，並表示許多遊客都以為後山也有加油站，結果開過去卻沒油可加，在地居民也不必再去前山買油回家放，大幅提升安全性，對民眾來說是相當好的建設。