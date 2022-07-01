台南七股信福之家課輔班學童擠在老三合院的廂房上課。（劉秀芬攝）

台灣愛希望兒童關懷發展協會提供信福之家餐費、媒合大學生幫孩童上作文課，還有吉他等才藝課。（劉秀芬攝）

四年級的黃同學從二年級開始參加信福課輔班，學業成績有明顯進步。（劉秀芬攝）

台南七股一座三合院的一側護龍，簡單隔成幾個教室、廚房，就是信福之家免費為七股附近26位弱勢童課輔的空間，由於空間不足，急需尋覓合適新地點，曾幫助多名弱勢蓋屋的希望義工團，有意幫信福之家蓋課輔教室，卻找不到合適土地，讓信福之家的老師與小朋友都很著急。

信福之家是旅法宣教士林福音2013年成立，當年她從宣教地法國回到台灣，在麻豆街上看到一群孩子總是騎腳踏車在街上閒晃，開始關心這群孩子，在還沒有任何資源的時候，與台中的平安堂合作，在麻豆成立「平安課輔班」，招募在麻豆國小的孩子。

麻豆課輔班成立後，林福音把據點拓及到北門區、七股區，一一向每個學校詢問，是否需要協助弱勢童課輔，現在更把課輔班擴及到嘉義布袋。

信福之家的老師魏瑜君說，當初她是來當課輔老師，看著信福之家一路成長，因為私人課輔班募款不易，因此他們成立了台灣信福協會，在各界的物資、資金、課程協助下，雖然不是很豐盛，常常為下個月資金物資煩惱，但「很奇妙」，缺口總是即時補足。

同時擔任協會執行祕書的魏瑜君說，現在最煩惱的事，就是七股的課輔空間不足，現有三合院是屋主以極低租金出租一側廂房，目前26名小孩已是極限，還有一些弱勢家庭想把小孩送來，她只能婉拒。

魏瑜君曾想借用社區活動中心，但都需要租金；課輔班曾進駐頂山國小2個月，因教室安全問題又撤出；原本想借用後港國中閒置校舍，不得其門而入；希望義工團得知信福之家窘境，有意協助蓋教室，卻苦於找不到用地。

魏瑜君表示，希望七股區或附近的鄉親，如果有土地願意無償無限期的借用，讓義工團蓋教室，期待可以和七股的鄉親們一起努力，營造一個美好的空間給這群弱勢兒少們，教室也可成為社區的活動空間，與社區一起共好。