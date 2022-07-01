綠營高舉標語牌痛批市府選前追加預算大撒幣，變相以現金換選票，振興經濟淪為選舉操作要求退回重編。（謝瓊雲攝）

台中市議會臨時會最後一天，針對台中市政府總預算第一次追加預算112.81億元進行審查2、3讀會，其中經發局4.7億元引爆藍綠攻防，再吵鬧中，仍全數照案三讀過關。台中市長盧秀燕感謝議會支持。（謝瓊雲攝）

台中市議會臨時會最後一天，針對台中市政府總預算第一次追加預算112.81億元進行審查2、3讀會，其中經發局4.7億元引爆藍綠攻防，再吵鬧中，仍全數照案三讀過關。台中市長盧秀燕感謝議會支持。（謝瓊雲攝）

藍營議員認為追加有理，反酸中央編列55億元合法、台中自編就不合法？呼籲綠營勿擋台中經濟發展，停止政治口水，趕快照案通過讓市府好做事。（謝瓊雲攝）

台中市議會臨時會進入最後一天，審查112.81億追加預算，針對經發局「餐飲安心吃」1.2億元及「購物快樂送」3.5億元引爆藍綠攻防，綠營批大撒幣違反預算法精神且效益不彰；藍營則反酸中央也編55億元振興預算，認為追加有理，籲收起政治口水，勿阻礙台中經濟發展。追加預算案最後僅小刪150萬元工程款，全數三讀通過。

上午臨時會上，針對台中市政府總預算第一次追加減預算案，進行2、3讀會，經發局所提兩案成為藍綠攻防焦點；民進黨團幹事長周永鴻痛批，購物節本預算僅編列4000多萬，追加預算數卻高達3.5億元，其中3.3億元用來抽獎，已違反預算法精神，不如用來補助營養午餐照顧學童。

同黨議員也紛紛批評，購物節辦了3年，抽獎預算卻只圖利建商、車廠，市井小民和基層經濟都無感；陳淑華更痛批選前大撒幣，根本意圖花公帑以現金換選票，淪為選舉操作，黨團眾人集結高舉標語牌，要求退回重編。

國民黨議員劉士州則反駁，購物節年年登錄消費金額不斷成長，怎會說沒成效，疫情重創民生經濟，再不刺激消費難道要等死？李麗華與羅廷瑋則說，過去3年購物節效益，吸引6都其它城市觀摩學習，退回豈不是自廢武功。李榮鴻、楊正中更反酸，中央編了55億元，計畫也是不清不楚，怎麼會台中編就變不合法？

經發局長張峯源表示，據中華經濟研究院研究報告指出，去年台中購物節結合中央振興計畫帶動全國總體經濟產值效果約550億元，GDP創造效果平均約為303.13億元，就業支持及創造效果平均約為1年2萬1970人次；且據六都辦理購物節活動顯示，去年台中購物節在消費金額登錄、活動聲量上皆六都第一。

經發局說明，2019年第一屆至去年第三屆台中購物節，逐年創造亮眼成績，去年更締造登錄金額破291億元佳績，除台中市各行百花齊放的消費誘因，創造各鄉地區逐年成長，更帶動一般民生消費(餐飲、零售、賣場及夜市等)約74％，及創造台中市房地產消費及購車話題，實現經濟措施綜效。

經發局指出，未來編列預算時，將依今日大會議會決議，對於超過該年度預算億元且編列預算科目兩倍以上的追加預算，將審慎評估計畫，並於後續定期會正式向議會提出。