美國「有線電視新聞網」（CNN）1日報導，北韓聲稱當地之所以會遭新冠肺炎（COVID-19）疫情入侵，是因為有民眾接觸南部邊境附近的「不尋常物品」，暗示病毒來源是韓國民間團體向北方釋放、內含反共產黨傳單等物品的氣球。

根據報導，北韓官方1日表示，該國疫情起源於非軍事區（DMZ）以北的金剛郡，最初2起病例分別是一名18歲士兵和一名5歲幼童，稱2人在邊境附近的一座小山丘上接觸「不尋常物品」後，便開始出現症狀。

雖然北韓官方並未詳細說明所謂的「不尋常物品」，但其強調，針對「被風和其他氣候現象及氣球帶來的不尋常物品」，民眾須「謹慎處理」。

《韓聯社》先前指出，韓國民間的反北韓組織與脫北者團體，有時會將反共產黨傳單連同增加拾取吸引力的金錢、物資等「贈品」，透過氣球跨越分隔兩韓的非軍事區，希望送至北韓民眾手中。CNN指出，「自由北韓運動聯合會」（FFNK）4月下旬才宣布將搭載反共傳單的大型氣球送過邊境；而在北韓5月承認境內爆發疫情後，該組織又讓攜帶止痛藥泰利諾（Tylenol）、維他命C等醫療保健用品的氣球飄向北方。

北韓自4月底以來已通報超過470萬例「發燒病例」，目前聲稱疫情已趨緩，但由於當地缺乏獨立媒體，使外界很難確定其疫情發展。另根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）資料，民眾確實可能因接觸被汙染的物體而感染新冠肺炎，但風險通常「很低」。