車臣共和國（Chechen）總統卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）週日在社群平台宣布將籌組更多部隊來援助俄軍，他表示:「由於年輕人極度愛國的情緒正在壯大，讓我們更加堅定必須這麼做。」

《商業內幕》早前曾報導，由俄國總統普丁所扶持的車臣傀儡總統卡德羅夫周日在Telegram宣布新動作，稱將籌組4支「兵力驚人」的部隊援助俄羅斯，「成員只限車臣人」。

卡德羅夫表示，「愛國意識抬頭激起年輕人保衛國家的願望，我們提供絕佳的機會完成他們願望。」

根據《每日郵報》引述克宮宣傳人士薩杜拉耶夫（German Sadulaev）指出，車臣正在組織4支重武部隊全力抗烏，就像該國總統卡德羅夫親自說明的那樣。

4個營分別為北-艾哈邁德(North-Akhmat)、南-艾哈邁德(South-Akhmat)、西-艾哈邁德(West-Akhmat)、東-艾哈邁德 (Vostok-Akhmat)。

車臣人通常在戰鬥中高喊口號「Akhmat-Sila」象徵意識形態傳承，「Akhmat」即宗教領袖、第一任總統老卡德羅夫（Akhmad Kadyrov）的美名，而「Sila」是力量的意思。

然而，強大的新軍事單位崛起與目前普丁軍隊面臨的窘境可能有出入，頓巴斯戰役造成俄軍大規模損失。英國防部情報揭示，俄軍上週為了攻下北頓內茨克（Sievierodonetsk）投入大量兵力和物資，但只取得「戰術上的成功」，長遠來看，推測戰鬥力持續下滑。