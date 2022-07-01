胡男喝完酒因遭老翁關電梯時夾中身體，開始朝老翁怒罵毆打，但隨後老翁的友人找來一票壯年反將胡男打趴在地。（翻攝自臉書「記者爆料網」

台中1名老翁日前在一棟酒店大樓搭電梯，不慎按關門時夾到1名25歲胡姓男子，胡男當時喝完酒開始朝老翁怒罵、毆打，甚至追出電梯外推老翁並揮拳，但隨後老翁的友人找來一票壯年反將胡男打趴在地，胡男遭圍毆痛打，頭部遭重擊還遭賞耳光，當場昏迷在地，影片曝光網友紛紛喊「太療癒了」。

臉書「記者爆料網」日前分享1段影片，1名老翁在電梯內按下關門鍵後，電梯們不慎夾到1名男子，藍衣男子當場衝入電梯內朝老翁暴打、推人，並不斷開口怒罵嗆聲，另段畫面中老翁步出電梯，藍衣男又帶人擋住去路，拉住老翁衣領並推到牆邊，過程中1名黑衣男出面協調，2人竟一言不合大打出手。

胡男喝完酒因遭老翁關電梯時夾中身體，開始朝老翁怒罵毆打，但隨後老翁的友人找來一票壯年反將胡男打趴在地。（翻攝自臉書「記者爆料網」）

胡男喝完酒因遭老翁關電梯時夾中身體，開始朝老翁怒罵毆打，但隨後老翁的友人找來一票壯年反將胡男打趴在地。（翻攝自臉書「記者爆料網」）

藍衣男先是推了黑衣男一把，接著互相叫囂，一旁就衝出一票人朝藍衣男毆打，藍衣男被圍毆倒趴在地，遭猛踹頭部身體，衣服也被拉起，整個人倒地後失去意識，最後還遭狠狠賞耳光，引發眾人圍觀；事發地在台中寧夏路1處大樓，25歲胡姓男子不滿遭80歲洪姓男子誤夾電梯，嗆聲打人反遭洪男一票友人打趴在地。

目前警方已將雙方全數帶回警局釐清案情，將依違反社會秩序維護法偵辦；影片曝光網友紛紛留言「難得沒讓人失望的結局，對於得理不饒人的年輕人，就是該讓他們體驗一下，以後才不會欺負弱小」、「不小心夾到而已，人家也道歉了，還在那邊跟老人家計較，被打真的活該」、「第一次覺得台中治安好好，隨處都有便服警察在保護人民」、「也太療癒了吧」。