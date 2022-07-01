近期迎來西瓜產季，桃園市大園區今正式開園採收，果農頂著大太陽一顆顆收成。（徐其萬提供／蔡明亘桃園傳真）

日前梅雨季侵襲，觀音區一名西瓜農無奈表示，起初不知農損如此嚴重，須採到第二批產量才較穩定。（觀音區農會提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市觀音區第一批收成的西瓜，受到先前雨季影響，首批幾乎沒產量。（觀音區農會提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市觀音與大園區為西瓜盛產地，據農業局統計，全桃園種植西瓜面積為161.6公頃，其中觀音最大宗占104.2公頃、大園占21.8公頃、新屋則有15.6公頃。今年5月遭遇梅雨後迎來採收期，產量大受影響。大園一名西瓜農無奈說「產量幾乎減半」，觀音西瓜農則感嘆往年6000箱載往拍賣市場的盛況不再。

大園區農會指出，大園西瓜產季自7至9月略分前中後期，今正式開園採收，產量因雨季大幅減少，許多西瓜都縮小，結果較小的更直接「被打掉」，今首輛車共載運百來箱西瓜前往北農銷售，因全台西瓜產量均受影響，故也獲得不錯價格。

在大園種植西瓜20多年的許慶福說，梅雨過後落果嚴重，產量幾乎減半，5月農損狀況還好，但6月初又經歷一波降雨，雖雨勢大但未達災害標準，仍對西瓜田影響不小。

市議員徐其萬今也前往大園圳頭瞭解收成狀況並試吃，他大讚西瓜口感「皮薄、水多、清脆又甜」，西瓜為圳頭農民除水稻外的第二份收入，盼民眾多支持。

觀音區農會也提到，往年端午前後可採收西瓜，但今年延遲快1個月，現正採收第二批，首批因大雨「幾乎沒產量」，數量也沒有往年多，目前採收12萬450公斤，價格1公斤比去年高2至3元，預計分三批，主要聚集在6至7月，少部分8月才採果。

觀音西瓜農溫國森則說，農損較輕微者約損失4至5成，大多都減少7至8成，沒料到如此嚴重，每年此時觀音出產的西瓜將近6000箱會載往拍賣市場，如今驟減僅剩400多箱，感嘆盛況不再。