曾紅遍全球的Nexflix西班牙搶劫犯罪影集《紙房子》，近期推出《紙房子：韓國篇》，上線不到一個星期觀看時數累積逾3374萬，也掀起超高討論話題；27女星金鐘瑞是韓國篇的女主角之一，亮眼外型和傲人上圍超搶鏡，但有網友挖出她2018年拍裸戲畫面居然是貧乳，遭疑好身材是花錢做出來的。

金鐘瑞在《紙房子：韓國篇》飾演「東京」，影集中她以美艷外貌卻是個膽大心細善於用槍的搶匪，令觀眾對她印象深刻；而金鐘瑞在劇中也經常穿著清涼打鬥，讓刺激場面增添了性感成分，尤其超兇雙峰更是搶鏡，不禁會令觀眾想多看幾眼。

在影集上線後，才27歲的金鐘瑞知名度也大增，IG粉絲數也不斷攀升，還有一些網友特地去找出她先前作品欣賞；但也因此被發現疑似「隆乳」，金鐘瑞2018年出道作《燃燒烈愛》中，和影帝劉亞仁有一場激情戲，她更是全裸上陣，細看發現竟是貧乳，不免讓網友好奇才短短4年時間，「胸部怎麼變大的？」隆乳說也不脛而走。

金鐘瑞過去全裸拍戲畫面被挖出，遭疑去隆乳。(圖/ 摘自電影《燃燒烈愛》劇照)

金鐘瑞出道作就入圍多項大獎，被視為韓國影壇新星，2021年憑著《聲命線索》摘下第57屆百想藝術大獎電影部門女子最優秀演技獎（最佳女主角）殊榮，踏入電影圈3年就獲得韓國電影最高榮譽，相當不簡單。