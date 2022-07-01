勞動部推動「安心就業計畫」、「安穩僱用計畫」及「安心即時上工計畫」，均延長至明年6月底，陪伴減班休息勞工共渡疫情難關。（中彰投分署提供／謝瓊雲台中傳真）

勞動部為讓民眾在疫情期間能安心工作及生活，推出多項紓困計畫，包括補貼減班休息期間勞工薪資差額的「安心就業計畫」、促進勞雇媒合雙贏的僱用獎助與就業獎勵措施的「安穩僱用計畫」，及提供公部門短期就業機會的「安心即時上工計畫」，均延長一年至明年6月底，勞動力發展署中彰投分署呼籲有需求民眾，可多加運用。

中彰投分署長劉邦棟表示，為減輕疫情對勞工生計的影響，勞動部自2020年起推動「安心就業計畫」，經地方勞工主管機關列冊通報的勞工，可在實施滿30天的次日開始90天內，向工作所在地勞發署分署提出申請。

補助將依照實施減班休息前後薪資差額，以「三級定額補貼」方式，補助最長可達24個月，截至今年5月底，中彰投地區，已補助近4萬8千名在職勞工，核發近3億元；該計畫原本僅受理申請至今年6月底，將配合中央新冠肺炎防治及紓困振興特別條例，同步延長期限至明年6月30日，陪伴減班休息勞工共渡疫情難關。

另外，「安穩僱用計畫」，運用僱用獎助與就業獎勵措施，不但受僱勞工可獲得就業獎勵津貼，雇主提供工作機會僱用失業者，亦可獲得僱用獎助；有意願參加的民眾及雇主，均可透過台灣就業通的計畫專區(https：／／reurl.cc／Lb94A9)，線上申請參加計畫。

雇主僱用經就業中心推介、持有安穩僱用計畫推介卡之失業勞工，符合資格者，依全時工時或部分工時，最高補助雇主1.5萬元至3萬元，受僱勞工則補助1至2萬元，最高補助4個月，有效促進勞工及雇主就業媒合。

中彰投分署統計至6月中旬，中彰投區已有超過2千家廠商提出計畫申請，職缺多元，並已協助逾7千名中彰投區民眾就業。

「安心即時上工計畫」，自前年4月10日公告推動以來，中彰投分署服務轄區內一共釋出1萬4236個工作機會，派工1萬2143人次，上工率高達93％，後續將再釋出逾1000個職缺，有意願申請民眾，可上「台灣就業通」網站，或洽中彰投各公立就業服務機構登記。

詳細計畫申請資訊，可至中彰投分署網站(https：／／tcnr.wda.gov.tw／ )內「勞動部因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情衡擊之對策措施」（疫情紓困）專區查詢，亦可電洽中彰投分署各就業中心或台灣就業通網站，免付費專線0800-777888。