所得稅申報已經於昨日截止，財政部公布初步統計，綜所稅與營所稅申報稅額共計新台幣8582.96億元，成長約43.5％。

財政部指出，今年綜所稅上有未及統計案件未算入，但是稅收淨額增加是來自經濟成長因素；而營所稅則是受惠於上市櫃公司獲利成長逾七成，大幅挹注營所稅收，自繳稅額也年增近50％。

根據財政部統計，綜所稅總申報件數644.4萬件，較前一年度645.2萬件，減少8245件，略減0.13％。綜所稅總自繳稅額2259.95億元，其中含最低稅負申報稅額58.12億元，較前一年度度1902.08億元，增加357.87億元；減除退稅金額後之稅收淨額1725.04億元，較前一年度1389.01億元，增加336.03億元，成長24.19％。

營所稅方面，總申報件數102.6萬件，較前一年度99萬件，增加3.萬件，成長3.62％；總自繳稅額6857.92億元，較上年度4593.49億元，增加2264.43億元，增加49.30％。另境外電商申報營利事業所得稅件數114件，申報應納稅額16.56億元。

財政部強調，由於申報資料目前尚在統整中，申報總件數及繳稅金額以最終統計資料為準。