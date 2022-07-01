中央銀行標售1,400億元364天期定存單，得標加權平均利率1.17％，連二期飆歷史新高，較上月的1.112％，再上揚5.8個基本點（1個基本點是0.01個百分點），銀行主管強調，主要反應央行續跟進聯準會（Fed）升息的結果。

據央行公布的364天期定存單標售結果，吸引2,819.6億元資金進場搶標，投標金額倍數為2.01倍，約是長期平均的水準，得標比率49.65％，但得標加權平均利率續衝高。銀行資金調度主管表示，主要反應央行6月第二季理事會再次升息半碼（1碼是0.125個百分點），且重申緊縮方向不變，甚至若通膨居高不下，9月可能續升半碼的預期。

銀行資金調度主管認為，美國聯準會（Fed）鷹派升息基調不變，7月可能再升息3碼，央行6月再跟進Fed調高政策利率，且搭配調高存款準備率1碼，代表緊縮延續至年底不變，即364天期定存單後續仍面對利率風險，得標利率將會續高不易回落。

央行在2010年4月開始標售364天期定存單，提供銀行過剩資金去化管道，標售金額1,000億元。2014年2月提高到1,200億元，2015年3月再增至1,300億元、同年6月二度上調為1,500億元，及2016年2月加碼為1,600億元，2017年5月又提高至1,700億元，2022年6月首度調降至1,400億元。