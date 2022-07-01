今年2月才以作家身分發行兒童繪本的范文芳，即將再次來台，是她時隔5年再次回來台北工作，除了演藝工作外，她還多了一項任務，原來先前的兒童繪本《大聲的棒棒》廣受歡迎，獲得藝術設計平台的喜愛，希望將這些繪畫塗鴉印成T恤販售。

其實早在出版2本雙語兒童圖文繪本時，范文芳就曾思考是否有可能讓繪本中的主角們不只存在於書中，如今夢想美夢成真。首波推出的圖案是「兔子先生」，因為兔子是她跟兒子最喜歡的動物，「其中的主角們之後也將會陸續成為T恤上面的圖騰，希望能透過我的繪畫帶給大家更美好的親子關係。」

范文芳說一開始會出書的動機是希望兒子喜歡中文，加上兒子喜愛讀各式書籍，所以才畫了一系列中文童書。而她抵台後除了戲劇拍攝外，也會到藝術設計平台公司參與藝術創作，范文芳說：「希望能在台北辦小型見面會，跟粉絲們見面，歡迎大家帶著書或是T恤來參加。」