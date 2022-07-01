美國總統拜登昨天在記者會上談及瑞典和芬蘭加入北約，錯把瑞典說成瑞士。但他馬上予以糾正，表示他是對北約擴大感到緊張。
英國電訊報（The Telegraph）報導，在西班牙首都馬德里參加北大西洋公約組織（NATO）領袖峰會的拜登，昨天罕見獨自召開記者會，他讚揚上述兩個北歐國家為回應俄羅斯入侵烏克蘭，對長達數十年的外交政策做出巨大轉變。
拜登對芬蘭和瑞典的「歷史性」申請加入北約給予高度肯定，但隨後口誤說成瑞士。
拜登告訴記者：「我們邀請了兩位新成員加入北約。這是一項歷史性舉動。」接著他談到與芬蘭總統通電話。
拜登說：「我們通了電話，他建議我們打電話給瑞士領袖。瑞士？我的天，看來我對於讓瑞典加入，擴大北約，確實非常緊張。」
瑞士並非北約成員國，且在國際舞台上長期奉行中立政策。
拜登經常口誤，最近一次是在討論美國對台灣的立場時，稱若中國犯台，美國會軍事介入，引發人們對美國外交政策突然轉變的質疑，但白宮後來澄清說，美國對台政策沒有改變。
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