百萬 YouTuber「HowHow 陳孜昊」、「安啾」、法籍創作者「酷Ku」、YouTuber界的第一個記者「關韶文」6月30日出席Uber Eats「挺台灣美食之光前進世界計畫」記者會，各自分享對台灣美食心得；剛拿下印尼公開賽冠軍的台灣之光「小戴」戴資穎，以及日本奧運男雙冠軍「麟洋配」王齊麟、李洋更跨海以影片聲援。

記者會上的《台灣美食通爭霸戰》橋段，安啾領先其他三位YouTuber，陸續猜出了清蒸肉圓品項數量勢過油炸肉圓、雙北是最牛台灣城市、台中最多人愛刈包等多道「台式」題目，獲頒「台灣美食通」殊榮。由 Uber Eats 業務副總吉慶手中接過獎項，還不忘大力為自己最愛的小籠包拉票，希望7月底開票，肉汁鮮美的小籠包也能乘著這股氣勢成為第一名。

加起來擁有超過400萬粉絲的四位YouTuber，熱血號召網友們一起行動應援投票台灣美食。創作者們也揭露自己點台味美食的癖好，從珍奶點全糖螞蟻人點法、起士配臭豆腐創意吃法，到嚐牛肉麵、小籠包創造幸福感妙招大公開。

百萬 YouTuber「HowHow 陳孜昊」，號召粉絲組成珍珠奶茶投票大軍，表示「台灣珍奶一定要前進全世界，才不會可惜了這種美味呀！」。HowHow 回憶，珍珠奶茶是小時候奢侈的滋味，只有老師期末請客、偶爾周末家庭旅遊才喝得到，現在長大當爸了，任性想喝幾杯都能點下去，只是最近被醫生盯上，只好背叛全糖主義改點半糖！他更提到大學到美國交換時，曾在宿舍和同鄉同學自煮珍珠奶茶解鄉愁。

熱愛台灣的料理和文化的法國YouTuber「酷Ku」表示最愛點炸臭豆腐配蒜頭和台式泡菜，「以前剛來台灣覺得臭豆腐味道太可怕！非常抗拒。」現在的他發現臭豆腐，就跟法國藍紋起士一樣，越吃越有勁，會慢慢愛上這種味道。喜愛挑戰文化衝擊感的「酷Ku」更曾把「帶法國人6天吃遍全台灣的臭豆腐」作為拍片主題，還獨創超爽「雙臭」吃法「把藍紋起士融化淋在炸臭豆腐上」。他感嘆多數法國朋友甚至不知道珍奶、小籠包來自台灣，深刻認同把台灣美食送上世界舞台至關重要，承諾「酷的夢」頻道未來會繼續努力推廣台灣味。

YouTuber界的第一位記者關韶文極力擁戴湯頭濃郁的牛肉麵。他分享「關關式」吃法：「配花干、辣椒、酸菜」，他會像吃拉麵一樣把湯喝光以示對麵點職人尊敬。曾旅居日本的百萬訂閱創作者安啾則大力為小籠包催票，「當時日語程度還不太好，跟日本人唯一共通話題就是小籠包！只要談到台灣小籠包，日本朋友們都很熱情」，安啾認定小籠包是第一名的台灣驕傲。兩人不約而同地覺得自己支持的牛肉麵、小籠包，都是擁有細膩料理工法、味道講究的台灣美食之光，如果登上紐約時代廣場一定能聲名大噪！

剛拿下印尼公開賽冠軍的台灣之光「小戴」戴資穎，以及日本奧運男雙冠軍「麟洋配」 王齊麟、李洋跨海聲援。賽季空檔期間特別撥空用影片為自己最愛的美食拉票，戴資穎支持台灣珍珠奶茶，表示自己是珍珠要加兩份的「珍」心粉絲；在戰場上默契絕佳的王齊麟、李洋，卻各自擁戴滷肉飯、刈包，鼓吹球迷上網用選票「選邊站」。第一位入圍葛萊美獎的華人唱片設計師蕭青陽與世界麵包冠軍武子靖親自出席活動開跑記者會，一同挺台灣美食前進世界。

即日起至7月20日止，Uber Eats 號召民眾熱烈參與為期三周的台味爭霸全民票選活動，一人、一天、一票選出最能代表在地文化的台灣美食！Uber Eats 將於7月底將民眾首選的台味美食華麗登上「美國紐約時代廣場」指標看板，讓國際社會關注台灣美食與文化，在台灣可望於不久將來重啟邊境之際，首發向世界旅人招手！